Эти автомобили – настоящий кошмар автомехаников

Покупая машину обязательно нужно поинтересоваться в интернете, как часто придется ее ремонтировать и сколько будет стоить такая процедура. В эти моменты многие автомобили, изначально считавшиеся привлекательными, тут же отсеиваются.

Daily-Motor.Ru составил ТОП-8 машин, которые нужно обходить стороной, если во главе угла стоит минимизация расходов. Все они являются настоящим кошмаром автомехаников, ведь именно их те видят в своих сервисах чаще всего.

Land Rover Range Rover

Британский внедорожник, созданный для приключений на бездорожье. Вот только часто такие поездки ведут к проблемам с его технической частью. Самыми слабыми звеньями в ней считаются двигатель, система подвески, а также компоненты, связанные с электрикой.

Audi A4

Седан, который выделяется своей вместительностью и эргономичностью внутри, но далеко не самый крепкий автомобиль на земле. У A4 имеются проблемы с двигателем, в частности высокий расход масла. При недосмотре эта «болячка» способна «убить» мотор ингольштадтской 4-дверки и потребовать дорогостоящего ремонта.

BMW 3-Series

Еще один «немец», который вобрал в себя разнообразие технических неисправностей. Они начинаются с незначительных неприятностей, вроде быстрой разрядки аккумулятора и могут заканчиваться сбоями мультимедийной системы iDrive, продвинутость которой приводит к ее недешевому обновлению или даже ремонту.

Porsche Cayenne

Спортивный кроссовер, о котором мечтают многие. Однако у него есть определенные проблемы, связанные с автоматической трансмиссией. Когда таким коробкам приходит конец, они начинают грубо переключаться и допускать пробуксовку. Причем порой страдают даже «раздатки», выход из строя которых чреват проблемами с управляемостью.

Jeep Grand Cherokee

Американский внедорожник, владельцы которого постоянно жалуются на его двигатели (особенно версии с V6 и V8). Такие машины подвержены проблемам с грубой работой на холостом ходу, а также склонны к перегревам и утечкам и аварийным выключением моторов.

Volkswagen Touareg

Роскошный и высокопроизводительный кроссовер с собственным набором «болячек». Передовые технологии, реализованные в этой модели VW, нередко приводят к отказам ее двигателя и трансмиссии, а также к сбоям в работе электрических систем, проблемам с подвеской и рулевым управлением.

Fiat 500

Автомобиль, который по признанию многих его владельцев (чаще всего бывших), постоянно ломается. Кроме того, проблемы с «пятисотыми» решаются недешево, ведь найти на них запчасти в России бывает непросто.

Mini Cooper

Хэтчбек, известный своим неповторимым дизайном, является одним из частых посетителей автосервисов из-за электрических и механических неисправностей.