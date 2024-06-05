Самым надежным кроссовером последних 5 лет оказался совсем не Toyota RAV4

Когда речь заходит о надежных кроссоверах, то Toyota RAV4 первое название, которое приходит на ум многим автолюбителям. Впрочем, если взглянуть на статистику за последние 5 лет, то эта модель далека от того, чтобы называться самым безотказным кроссовером.

Что еще более интересно, в этом компоненте она сильно проигрывает не какому-либо другому японскому SUV, а американскому.

Как сообщает «Motorbiscuit» со ссылкой на аналитическое издание «J.D.Power», которое ставит автомобилям оценки по отзывам их владельцев за последние 3 года, в статистике самых надежных кроссоверов за последнюю пятилетку на первом месте чаще всего фигурировал Buick Encore (в 2020-м, 2022-м и 2024-м годах), тогда как Toyota RAV4 за этот же период не удалось победить ни разу.

Учитывая, что это исследование было основано на информации об автомобилях, которым исполнилось три года, лучшими годами выпуска Buick Encore считаются 2017-й, 2019-й и 2021-й.

При этом в нынешнем, 2024-м году в категории надежность такой кроссовер заработал 87 баллов из 100, тогда как Toyota RAV4 удалось получить только 76 баллов из 100.

Более того, утверждается, что средний ресурс Buick Encore составляет более 400 тысяч километров, что немного выше, чем в случае с «РАВ4».