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В новом Nissan Navara вернутся листовые рессоры в задней подвеске

Компания собирается исправить свою ошибку, стоившую ей покупателей

Текст: Михаил Романченко
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Спустя почти 10 лет с момента появления в продаже пикап Nissan Navara готовится к первому полноценному обновлению, которое должно внести в его дизайн и технику кардинальные коррективы. 

По новым слухам автомобиль, страдающий от последствий конкуренции со стороны других автопроизводителей, собирается вернуться к старому инженерному решению, которое позволит ему лучше делать то, для чего он предназначен – перевозить объемные и тяжелые грузы. 

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Как сообщает издание «Motor1», реформенная Navara заметно изменится внешне, получив более строгий дизайн и современный стиль автомобилей Nissan.

Но кроме этого машине предстоит лишиться актуальных винтовых пружин, из-за которых автомобиль плохо управлялся под нагрузкой, перейдя на более традиционный тип задней подвески для таких автомобилей – зависимую рессорную. 

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В версиях с одинарной кабиной Navara уже использует такое техническое решение, так что с модернизацией оно перекочует и на вариант с двумя рядами сидений. 

Запуск новинки ожидают в течение этого года. Первым рынком для новинки станет Австралия, а впоследствии машина доберется до Азии, Европы, Бразилии и Северной Америки и в какой-то момент станет доступна в том числе в России. 

Источник:Motor1
Фото:Theottle

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