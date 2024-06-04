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Новая Mitsubishi Delica окажется гибридным минивэном с «умной» полноприводной системой

Раскрыты свежие подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Одной из самых значимых премьер ближайших лет для компании Mitsubishi является новое поколение ее популярного минивэна Delica. Актуальная генерация этой модели (D:5) продается с далекого 2007 года, пережив рестайлинг в 2018-м, так что для нее уже давно пришел черед кардинальной модернизации. 

Как сообщает портал «BestCarWeb», в новой «Делике» Mitsubishi не откажется от кузова минивэн, а также сделает новинку полноценным гибридным автомобилем.

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Концепт-кар Mitsubishi Delica D:X

В основу такого автомобиля должен лечь концепт-кар D:X образца 2023 года (изображение выше), который представлял собой футуристичный «вэн» с высоким клиренсом, пластиковым обвесом по периметру кузова, а также вместительным трансформируемым салоном.

Длина новинки составит 4,8-метра, ширина – 1,8-метра, а расстояние между осями будет равно 2,8-метрам. 

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Рендер нового поколения Mitsubishi Delica (D:6)

В качестве движущей силы для машины собираются задействовать гибридную установку на базе 2,4-литрового бензинового ДВС, связанную с несколькими электромоторами и так называемой «умной» системой полного привода S-AWC (передний привод не будет предусмотрен в принципе). 

Официальный дебют новой Mitsubishi Delica (D:6) запланирован на 2025 год. 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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