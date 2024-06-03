Эти автомобили подорожали за десять лет на сотни процентов

Когда дело доходит до покупки подержанного автомобиля, многие держат в голове мысль, что в какой-то момент с ним придется расстаться, а значит было бы неплохо не только не потерять в его стоимости, но еще и немного подзаработать.

Испанский офис журнала «AutoBild» составил список из подержанных автомобилей, которые за 10 лет выросли в цене даже не на десятки, а на сотни процентов. Разумеется, большая часть из них является классикой.

Maserati 3500 GT (Vignale)

Цена в 2008 году: 78 тысяч евро (7,6 миллиона рублей);

Цена в 2018 году: 690 тысяч евро (68 миллионов рублей);

Рост за 10 лет: 785%.

BMW M 535i (E12)

Цена в 2008 году: 4 тысячи 600 евро (450 тысяч рублей);

Цена в 2018 году: 38 тысяч 700 евро (3,8 миллиона рублей);

Рост за 10 лет: 741%.

BMW 316 (E30)

Цена в 2008 году: 900 евро (88 тысяч рублей);

Цена в 2018 году: 6 тысяч 700 евро (657 тысяч рублей);

Рост на 10 лет: 644%.

Mercedes 190 2.5 16 Evolution II

Цена в 2008 году: 35 тысяч 800 евро (3,5 миллиона рублей);

Цена в 2018 году: 233 тысячи евро (23 миллиона рублей);

Рост за 10 лет: 551%.

Audi 200 Quattro 20V

Цена в 2008 году: 5 тысяч евро (490 тысяч рублей);

Цена в 2018 году: 28 тысяч 400 евро (2,8 миллиона рублей);

Рост за 10 лет: 468%.

Lamborghini Miura P400

Цена в 2008 году: 170 тысяч евро (16,7 миллиона рублей);

Цена в 2018 году: 890 тысяч евро (87 миллионов рублей);

Рост за 10 лет: 423%.

BMW M1

Цена в 2008 году: 95 тысяч евро (9,3 миллиона рублей);

Цена в 2018 году: 490 тысяч евро (48 миллионов рублей);

Рост за 10 лет: 416%.

Wartburg 1000 (312)

Цена в 2008 году: 4 тысячи 100 евро (402 тысячи рублей);

Цена в 2018 году: 20 тысяч 500 евро (2 миллиона рублей);

Рост за 10 лет: 400%.

Lamborghini 350 GT

Цена в 2008 году: 120 тысяч евро (11,8 миллиона рублей);

Цена в 2018 году: 590 тысяч евро (58 миллионов рублей);

Рост за 10 лет: 392%.

Maserati 3500 GT

Цена в 2008 году: 61 тысяча евро (6 миллионов рублей);

Цена в 2018 году: 300 тысяч евро (29 миллионов рублей);

Рост за 10 лет: 392%.