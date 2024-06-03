Автомеханик назвал 6 долговечных подержанных машин с ценой до 1 миллиона рублей

В Интернете набирает популярность всевозможные рейтинги надежности автомобилей, которые привлекают все больше зрителей и читателей.

Накануне этот тренд продолжил известный механик Дэвид Лонг, владеющий каналом на YouTube. Он опубликовал видео, в котором поделился собственным ТОП-ом самых безотказных автомобилей с ценой до 10 тысяч долларов (под 1 миллион рублей при пересчете на российскую валюту).

Сразу сделаем оговорку, на нашем рынке в эту сумму вписываются далеко не все автомобили из этого рейтинга.

1 место – Buick LeSabre (2000-2005)

Несмотря на мнение, что автомобили Buick не самые надежные, именно седан LeSabre по мнению американского автомеханика является лучшим вариантом, когда речь заходит о беспроблемной эксплуатации. Он утверждает, что конструкция машины чрезвычайно проста, а ее ресурс способен достигать отметки в 650 тысяч километров.

2 место – Chevrolet Silverado или GMC Sierra (1999-2006)

Эти автомобили продаются как с «механикой», так и «автоматом», а также предлагаются в версии с приводом на два, либо на четыре колеса. Но каждый из них, по мнению Лонга, является образцом недороговизны и долговечности.

3 место – Lexus RX350 (2004-2009)

Популярный семейный кроссовер из Японии, который любят и покупают в первую очередь за его надежность, а также неплохую топливную экономичность на фоне конкурентов.

4 место – Ford Crown Victoria (1998 – 2012)

По мнению автомобильного механика из США, такие машины являются воплощением пуленепробиваемости. Они абсолютно надежны, а доказательством этого является тот факт, что их долгое время использовали в Штатах в качестве полицейских авто.

5 место – Lexus LS400 (1996-2000)

Автомобиль, который многие сравнивают по надежности с танком. Несмотря на то, что запчасти на него могут быть немного дороже, чем в случае с Toyota, скорее всего они не понадобятся, ведь «Лексус» удалось создать поистине неубиваемую машину.

6 место – Toyota Highlander (2001-2007)

Замкнул список лучших кроссовер Toyota Highlander, который не только экономичен с точки зрения расхода топлива, но еще и обладает высоким сроком службы (более 500 тысяч км).

А еще в таких машинах предусмотрен просторный третий ряд сидений, позволяющий без проблем перевозить из точки А в точку Б всю свою семью.