Назван самый надежный пикап последних 5 лет

Сегмент пикапов сложно назвать популярным в России, однако такие автомобили по-прежнему продаются на нашем рынке и нередко находят своих покупателей. Но какой пикап можно считать самым надежным? Ответ на этот вопрос дали исследования агентства «J.D.Power» за последние 5 лет. В каждом из них наиболее безотказным был только один автомобиль.

Согласно отчету этого издания, в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах самым надежным пикапом в мире была одна из самых знаменитых моделей Toyota, известная под именем Tundra.

В исследовании учитывались отзывы реальных владельцев пикапов после того, как они провели с ними по три года. Всем им предстояло пройти опрос, которых охватывает 184 потенциально проблемных компонента автомобиля (от качества краски до комфорта сидений, ходовых качеств, работы электроники и многого другого).

Напомним, Toyota Tundra пережила смену поколений в 2022 году, получив два новых двигателя, которые в теории по статистике могут выглядеть уже не такими надежными, как их предшественники.

Так, к примеру, автомобиль 2024 года обладает рейтингом надежности в 78 из 100 баллов, что является средней оценкой, тогда как модель 2021-го года, напротив, может похвастать отметкой в 86 баллов.

Первые долгосрочные оценки уровня безотказности для свежего поколения Toyota Tundra подоспеют в 2025-м году, когда модели исполнится три года.