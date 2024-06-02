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Эксперты назвали недорогие, но супернадежные автомобили для новичков

Они отлично подойдут для того, чтобы стать первыми машинами в жизни

Текст: Алексей Шмидт
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Надежность машины в жизни любого новоиспеченного автовладельца позволяет избавиться от и без того огромного количества стрессов, создаваемых первыми годами за рулем. Поэтому особенно важно правильно подбирать первый автомобиль, ориентируясь не только на его цену, но и на потенциальную беспроблемность.

Эксперты британского портала «The Sun» составили список из трех лучших автомобилей для новичков, которые стоят недорого, однако при этом способны удивить своей супернадежностью.

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Suzuki Alto

На первую строчку в этом рейтинге был поставлен хэтчбек Suzuki Alto (2013-2014 годов выпуска). Простой малолитражный автомобильчик оснащается литровым 3-цилиндровым мотором, который не может удивить впечатляющей мощностью, но зато расходует мало бензина и почти не ломается.

Проблемы с такими машинами происходят только в крайне редких случаях, но и они устраняются быстро и без больших денежных вложений. 

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Mazda2

Второе место зарезервировала за собой Mazda2 второго поколения, в частности ее машины 2008-2014 годов выпуска. Такие автомобили оснащались полуторалитровым мотором, а также обладают философией «Zoom Zoom», а значит очень приятны в управлении. 

Но для новичков важнее даже не это, а то, что эти машины очень надежны. Никаких серьезных проблем с «двойками» не зафиксировано, а единственным нюансом являются лишь периодически требующие замены опоры двигателя. 

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Hyundai i20

Замкнул тройку недорогих и надежных автомобилей для новичков Hyundai i20 (2014-2015 годов выпуска). Корейский хэтчбек оснащается шестью подушками безопасности, а также обладает множеством технологий и функций, которых нет ни у Suzuki, ни даже у Mazda.

i20 порой могут ломаться, но, как утверждают эксперты, их ремонт обойдется в считанные копейки благодаря дешевизне корейских запчастей. 

Источник:The Sun
Фото:Открытые источники

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