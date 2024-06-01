Все меньше веселых цветов: автомобили продолжают терять яркость

Автомобили ярких цветов кузова никогда не считались супер-популярными, но за последние десятилетия их продажи и вовсе упали до исторических минимумов. О такой тенденции сообщает исследовательское издание «iSeeCars», которое собирает статистику из США.

По информации журналистов, еще в 2004 году машины, выкрашенные в оттенки серого, составляли 60,3% рынка, но спустя 20 лет этот показатель увеличился до 80 процентов.

Исследование показывает, что из четырех цветов «оттенков серого» белый является самым популярным. На его долю приходится 27,6% всех новых проданных автомобилей в Штатах. На втором месте идет черный с долей 22%, а третье место занимает серый с результатом в 21,3%.

Эксперты отмечают, что в такая тенденция связана не с ограниченной доступностью других цветов, а с предпочтениями покупателей, которые чаще всего делают выбор в пользу оттенков серого.

Что касается других цветов без оттенков серого, то самым популярным среди них оказался синий с долей рынка в 8,9%. За ним расположился красный – 7,3%, зеленый – 2% и оранжевый – 0,5%.

Исполнительный аналитик «iSeeCars» Карл Бауэр уверен, что автомобили ярких цветов находятся под угрозой. За последние 20 лет они потеряли половину своей доли рынка, а еще через 20 лет могут стать еще более редкими.