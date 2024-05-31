Раскрыты самые надежные премиальные кроссоверы и внедорожники

Когда звучит фраза «премиум» многие уверены, что получают ровно то, за что платят большие деньги. Однако далеко не все премиальные автомобили являются идеальными, особенно взглянуть на статистику их надежности.

Журнал «CarEdge» взял за основу исследование «Consumer Reports», вычленив из него самые безотказные премиальные кроссоверы и внедорожники. При ранжировании той или иной модели учитывалась не только ее общая оценка с точки зрения надежности, но и отсутствие отзывных кампаний.

Самые надежные кроссоверы и внедорожники класса люкс

Lexus GX 2023

Первое место в списке самых крепких SUV занял внедорожник Lexus GX, но не нового модельного года, надежность которого пока не протестирована, а предыдущего (2023). Общая оценка этой модели составила 86 баллов из 100.

Автомобиль называют крепкой, но при этом роскошной рабочей лошадкой с отличными внедорожными возможностями.

Lexus UX 2024

На второй позиции расположился еще один Lexus, но уже субкомпактный «паркетник» UX 2024. Надежность этой модели оценили в 83 балла из 100, а также похвалили ее за компактные размеры, смелый дизайн и низкий расход топлива.

BMW X5 2024

Бронза в этом ТОП-е досталась BMW X5 2024 года. Автомобилю присудили 82 балла из 100 за надежность, выделили его спортивные качества, а также роскошный и продуманный интерьер.

Acura RDX и BMW X3 2024

Замкнули пятерку самых надежных люксовых кроссоверов и внедорожников Acura RDX 2024 с результатом в 80 баллов из 100 и BMW X3 2024, которому присудили 73 балла из 100 возможных соответственно.