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Раскрыты лучшие электромобили для владельцев собак

ТОП-3

Текст: Алиса Шашкова
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Существует мнение, что электромобили из-за массивного аккумулятора обладают гораздо меньшим объемом свободного пространства, чем машины с ДВС, а значит не очень практичны для владельцев собак.

Издание «Express» со ссылкой на экспертов компании «The Electric Car Scheme» развеяли этот миф, составив список из «электричек», которые идеально подходят для перевозки таких питомцев.

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Tesla Model Y

Лучшим электрическим автомобилем для владельцев собак зарубежный журнал назвал Tesla Model Y. Это одна из самых популярных моделей в линейке американского бренда в том числе благодаря своей практичности.

Батарейный кроссовер отлично подходит для того, чтобы возить в нем домашних питомцев, поскольку обладает 971-литровым багажником. А если сложить спинки заднего ряда, то этот показатель можно увеличить до внушительных 2158 литров. 

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Kia EV9

На второе место эксперты поставили новый электрический «паркетник» Kia EV9. Несмотря на то, что это 7-местная модель с объемом багажника в 333 литра, если сложить спинки третьего ряда, то можно высвободить более 800 литров способного пространства. Это позволяет комфортно сидеть внутри практически всем видам собак.

Nissan Leaf

Замкнул тройку лучших электромобилей для «собачников» Nissan Leaf. Популярный бюджетный хэтчбек является одним их самых долгоживущих электрокаров на планете.

Несмотря на свои компактные размеры он способен уместить в багажнике до 435 литров груза, а при сложенных спинках заднего дивана эта цифра автоматически увеличивается до впечатляющих 1176 литров, что обеспечит достаточно места для среднестатистической собаки. 

Источник:Express
Фото:Открытые источники

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