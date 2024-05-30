Раскрыта самая дорогая автомобильная опция в 2024 году

Любой, кто хоть что-то знает об автомобилях, понимает, что машины Ferrari – это недешево. Такие авто считаются одними из самых желанных на планете, что прямым образом отражается на их итоговой цене.

Накануне Ferrari анонсировала дополнительную опцию для своего нового кроссовера Purosangue (первый SUV в истории марки), которая должна стать самой дорогой автомобильной опцией в мире в 2024 году.

Как сообщает издание «HotCar», итальянский автопроизводитель продает «паркетник» Purosangue по цене от 398 тысяч 350 долларов США (около 35,6 миллиона рублей), но дополнительная опция для него под названием Design Pack будет оценена в сумму 101 тысяча долларов (9 миллионов 47 тысяч рублей).

Дизайнерскому пакету предстоит состоять из следующих доработок: все элементы внутренней и внешней отделки будут выполнены из углеволокна, тормозные суппорты выкрасят в желтый цвет, установят на машину спортивные выхлопные патрубки, панорамную стеклянную крышу, а также брызговики с логотипами Ferrari.

Кроме того, Design Pack включит в себя расширенную кожаную отделку приборной панели и кожаные кресла с функциями подогрева и массажа.

Напомним, Ferrari Purosangue сегодня продаются в России, но стоят гораздо дороже, чем в тех же США или Европе. За кроссоверы 2024 года выпуска под заказ у нас просят от 95 до 121 миллиона рублей.