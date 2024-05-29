Названы лучшие автопроизводители в мире по версии пользователей Сети

Существует многочисленное количество рейтингов, в которых автопроизводителей ранжируют по множеству параметров – от динамики и надежности до цены, экономичности и даже стоимости ремонта. И в большинстве случаев речь идет о статистике, а не о личном мнении того или иного человека.

Авторитетный «заокеанский» автомобильный журнал «Jalopnik» составил список из десяти лучших автопроизводителей на планете. В основу этого ТОП-а легло субъективное мнение читателей этого издания.

Судя по результатам опроса, автомобильные компании из Японии обладают о себе лучшим мнением, чем многие другие.

В ТОП-9 вошли сразу 4 представителя автопрома из «страны восходящего солнца», конкуренцию которым попытались составить немцы (2 компании), американцы, шведы и даже итальянцы (по одному бренду от каждого).

Лучшие автопроизводители в мире по версии «Jalopnik»

1 место – Toyota;

2 место – Lexus;

3 место – Porsche;

4 место – Tesla;

5 место – Honda;

6 место – Volvo;

7 место – Mazda;

8 место – BMW;

9 место – Ferrari.