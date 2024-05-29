Британцы назвали электромобиль, который лучше не покупать: он китайский и официально продается в России 

С 2022 года российский авторынок постепенно наполняется электромобилями. И если раньше такие машины были явно не в фаворе, то с развитием инфраструктуры (как минимум в столичном регионе) электрички стали интересны гораздо более широкому кругу покупателей.

Впрочем, далеко не все электрокары одинаковы. Накануне британский портал «WhatCar» выкатил очередной рейтинг из 10 лучших представителей этого сегмента. Но интереснее оказался даже не этот список, а машина, которую эксперты из «Туманного Альбиона» не советуют к покупке.

В число лучших «электричек», которые можно купить в 2024 году, зарубежные журналисты включили: Tesla Model 3, VW ID Buzz, Porsche Taycan Cross Turismo, BMW i4, MG4, Cupra Born, Audi E-tron GT, Fiat 500 Electric, VW ID 3 и Renault Megane E-Tech.

При этом электромобилем, который не рекомендуется к покупке, оказалась китайская модель, с 2023 года официально продающаяся в России – Ora 03. В «Поднебесной» эта модель известна под именем Good Cat, а в Европе ее продают под названием Funky Cat. Вот что о ней написали авторы этого рейтинга:

«У Ora 03 есть свои сильные стороны, в том числе множество систем безопасности, а также длительная гарантия. Однако она существенно отстает от ключевых конкурентов во многих других областях, чтобы советовать этот автомобиль к покупке».

Напомним, одной из главных «фишек» Ora 03 является ее ретро-дизайн. В России машина оснащается безальтернативным электромотором мощностью 171 л.с., а также аккумулятором на 63,1 кВт/ч (запас хода до 500 км). Цены на такой электромобиль начинаются от 3,5 миллиона рублей.