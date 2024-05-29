Самым выносливым подержанным автомобилем, способным проехать больше 800 тысяч км, оказался Hyundai Elantra

Для современных автомобилей отметка в 800 тысяч километров пробега является недостижимой, но в мире все еще существует несколько машин, которые способны продемонстрировать такой километраж. Причем речь идет не о гипотетических цифрах, а о реальных показателях на одометрах, подтвержденных владельцами.

Популярный автомобильный журнал «HotCars» составил список из самых выносливых автомобилей, которым покорилась отметка в 800 тысяч километров. Машины ранжировали по среднему арифметическому между двумя баллами, которые присваивали на основе статистики по реальным пробегам и количеству поломок.

В итоге самым надежным автомобилем, способным проехать более 800 тысяч километров, стал седан Hyundai Elantra образца 2010-2015 годов выпуска. Первое место этой модели помог обеспечить несколько ее экземпляров, которые к сегодняшнему дню смогли проехать более 1,6 миллиона километров.

Вторая позиция в рейтинге досталась пикапу Chevrolet Silverado, производство которого велось с 1988 по 2002 год, а тройку лучших замкнул еще один американский «утилитарник» – Ford Super Duty (2011-2016 годов выпуска).

Весь список самых выносливых подержанных автомобилей выглядит следующим образом:

1 место: Hyundai Elantra (2010-2015 годов выпуска) – 9,5 баллов;

2 место: Chevrolet Silverado (1999-2002 годов выпуска) – 9 баллов;

3 место: Ford Super Duty (2011-2016 годов выпуска) – 8,5 баллов;

4 место: Toyota Tacoma (2005-2015 годов выпуска) – 8 баллов;

5 место: Porsche 911 Turbo (1973-1989 годов выпуска) – 8 баллов;

6 место: Honda Accord (1990-1993 годов выпуска) – 7,5 баллов;

7 место: Mercedes-Benz E-Class (1993-1996 годов выпуска) – 7,5 баллов;

8 место: Chevrolet Corvette (1997-2004 годов выпуска) – 7 баллов;

9 место: Volkswagen Golf (2003-2008 годов выпуска) – 6,5 баллов;

10 место: Nissan Frontier (2005-2007 годов выпуска) – 6 баллов;

11 место: Mazda MX-5 (1989-1997 годов выпуска) – 5,5 балла;

12 место: Ford Mustang (1964-1973 годов выпуска) – 5 баллов.