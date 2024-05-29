Toyota намекнула на мотор, который может получить возрожденная Celica

Накануне три автопроизводителя – Toyota, Mazda и Subaru провели совместную пресс-конференцию в Токио, заявив на ней, что не собираются отказываться от разработок в сегменте двигателей внутреннего сгорания.

Но «тойотовцы» пошли еще дальше и представили свой флагманский ДВС следующего поколения, который будет существовать сразу в нескольких версиях. И, если верить заявлениям представителей этой японской марки, одна из них может дебютировать в проекте возрожденного спортивного автомобиля Celica.

Портал «BestCarWeb», побывавший на презентации нового двигателя, сообщает, что новый силовой агрегат Toyota собираются использовать в трех вариантах рабочего объема – 1,5 (атмосферный), 1,5 (турбо) и 2-литра (турбо). ДВС будут комбинировать с 48-вольтовыми стартер-генераторами и полноценными электромоторами.

Интересный момент, касающийся 2-литрового «наддувного» двигателя, заключается в том, что этот двигатель будет обладать спорт-режимом, а также сможет обеспечивать более высокую эффективность и меньший расход топлива, нежели обычный 2,4-литровый турбомотор.

В список моделей, которые должны получить его под капот, разработчики включили пикапы и спортивные автомобили. При этом ближайшей новинкой «Тойоты» в списке последних считается как раз возрожденное купе Celica.

Что касается самой «Селики», то ранее ходили слухи, что эта модель воскреснет в виде полноценного электромобиля. В качестве сроков ее премьеры назывался 2026-й год.