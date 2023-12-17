Японские СМИ: новая Toyota Celica избавится от мифа о скучности электромобилей

Этой осенью председатель правления Toyota Акио Тойода поделился с журналистами опасениями на тему того, что компания вернется к выпуску скучных автомобилей (явно намекая на электромобили).

Но, как сообщает японская пресса, в проекте возрожденного спорткара Celica автопроизводитель постарается избавиться от этого клише, причем для всего сегмента.

Издание «Response» из «Страны восходящего солнца» раскрыло первые подробности о проекте нового поколения модели Celica, а также сопроводили эти сведения рендерным изображением машины.

В статье авторитетного японского автомобильного портала говорится, что новая Celica, став полноценным электромобилем, избавит сегмент от мифа о скучности электрокаров.

Спорткар Toyota должен получить футуристичный дизайн, своими решениями напоминающий последние модели Lexus.

Двухдверному купе может достаться угловатый, но одновременно с этим плавный экстерьер, необычная оптика и скрытые в дверях ручки. Но еще интереснее окажется его техническое оснащение.

Японские инсайдеры уверяют, что новая Celica будет укомплектована новейшей аккумуляторной технологией, разработанной инженерами Toyota. Она обеспечит электрическому спорткупе запас хода до 1000 километров.

Машину собираются продавать как в заднеприводной, так и полноприводной версиях. Мощность последней должна составить до 220 кВт или 300 лошадиных сил.

Кроме того, существует большая вероятность, что в автомобиле дебютирует виртуальная механическая коробка передач Toyota, аналогичная трансмиссии, которая недавно появилась в корейском Ioniq 5 N.

Официальная премьера полностью новой Celica, перешедшей на электротягу, состоится до 2026 года.