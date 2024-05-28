Раскрыты худшие автомобили с вариаторами (CVT)

Бесступенчатая коробка передач (она же вариатор) существует уже приличное количество времени. И некоторые автопроизводители не только не чураются этой трансмиссии, но еще и используют ее на большинстве своих моделей. Вот только далеко не на всех из них эта КПП демонстрирует себя с хорошей стороны.

Журнал «Motorbiscuit» назвал три автомобиля, которые не могут похвастать беспроблемной работой вариаторов.

Nissan Altima (2016)

На первую строчку этого рейтинга его авторы поставили седан Nissan Altima 2016 года. Эта модель конкурирует с автомобилями таких автопроизводителей как Honda и Toyota, но не может соперничать с ними с точки зрения безотказной эксплуатации.

Утверждается, что на машину поступило порядка 500 жалоб, определенная часть из которых приходится как раз на ее коробку передач. Владельцы сообщают о рывках, а также о преждевременном выходе из строя таких трансмиссий.

Infiniti QX60 (2014)

Второе место присвоили кроссоверу Infiniti QX60 (образца 2014 года). Автомобиль печально известен своей не самой «звездной» бесступенчатой коробкой передач.

Резкая и шумная работа, проскальзывание ремня, а также повреждения шестерен только несколько неприятных симптомов, которые могут ждать владельцев QX60.

Nissan Pathfinder (2014)

Замкнул тройку худших автомобилей с вариатором полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder (2014 года). Эта модель зарекомендовала себя как один из лучших подержанных SUV, но если почитать, что пишут владельцы о трансмиссии этой модели, то можно задаться вопросом, а настолько ли она хороша, как все думают.

Некоторые обладатели «Патфайндеров» были вынуждены заменить свою бесступенчатую коробку передач, а также страдали от рывков при разгонах, которые со временем только усугублялись.