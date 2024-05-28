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Раскрыты худшие автомобили с вариаторами (CVT)

Анти-топ 3

Текст: Алексей Шмидт
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Бесступенчатая коробка передач (она же вариатор) существует уже приличное количество времени. И некоторые автопроизводители не только не чураются этой трансмиссии, но еще и используют ее на большинстве своих моделей. Вот только далеко не на всех из них эта КПП демонстрирует себя с хорошей стороны. 

Журнал «Motorbiscuit» назвал три автомобиля, которые не могут похвастать беспроблемной работой вариаторов. 

Nissan Altima (2016)

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На первую строчку этого рейтинга его авторы поставили седан Nissan Altima 2016 года. Эта модель конкурирует с автомобилями таких автопроизводителей как Honda и Toyota, но не может соперничать с ними с точки зрения безотказной эксплуатации.

Утверждается, что на машину поступило порядка 500 жалоб, определенная часть из которых приходится как раз на ее коробку передач. Владельцы сообщают о рывках, а также о преждевременном выходе из строя таких трансмиссий.

Infiniti QX60 (2014)

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Второе место присвоили кроссоверу Infiniti QX60 (образца 2014 года). Автомобиль печально известен своей не самой «звездной» бесступенчатой коробкой передач.

Резкая и шумная работа, проскальзывание ремня, а также повреждения шестерен только несколько неприятных симптомов, которые могут ждать владельцев QX60. 

Nissan Pathfinder (2014)

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Замкнул тройку худших автомобилей с вариатором полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder (2014 года). Эта модель зарекомендовала себя как один из лучших подержанных SUV, но если почитать, что пишут владельцы о трансмиссии этой модели, то можно задаться вопросом, а настолько ли она хороша, как все думают.

Некоторые обладатели «Патфайндеров» были вынуждены заменить свою бесступенчатую коробку передач, а также страдали от рывков при разгонах, которые со временем только усугублялись. 

Источник:Motorbiscuit

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