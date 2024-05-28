Названы самые «ломучие» машины по версии немцев: анти-топ 3

Быть владельцем автомобиля, который не сможет проехать без каких-либо технических проблем даже 100 тысяч километров, неприятная ноша. Но как узнать, какая из машин может оказаться чрезвычайно «ломучей»? Ответить на этот вопрос взялись журналисты портала «Auto Bild» из Германии.

Немцы с присущей им дотошностью протестовали сотни автомобилей. Всем им предстояло проехать 100 тысяч км пробега, в ходе которых фиксировались технические неприятности и поломки. В итоге был составлен анти-топ из 3 машин, которым чужда даже относительная выносливость.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Согласно свежему рейтингу, выпущенному ведущим немецким автомобильным журналом, самым проблемным в их испытаниях оказался хэтчбек Ford Fiesta 1.0 EcoBoost.

Автомобиль не смог завершить испытания из-за поломки двигателя незадолго до окончания теста. Причиной неисправности стало ослабление стопорного болта натяжителя ремня ГРМ. А до этого в машине было зафиксировано целых 52 отказа.

Subaru XV 2.0D

Второе место в списке худших досталось Subaru XV 2.0D. На итоговую оценку автомобиля негативным образом повлияло изношенное сцепление, оплавление двух поршней, коррозия кромок деталей ходовой части, дефекты водительского кресла, ослабленные обтекатели, приводившие к раздражающим шумам и другие неприятности.

К слову, за 100 тысяч километров пробега их насчиталось ни много ни мало 44.

Audi Q3 2.0 TDi Quattro

Третья позиция в этом анти-топ-е была присвоена Audi Q3 2.0 TDi Quattro. Кроссовер сломался на пробеге в 27 тысяч километров из-за отказа лямбда-зонда, а примерно на 52 тысячах км столкнулся с неисправностью системы рециркуляции отработавших газов.

Общее число отказов машины за стотысячный пробег составило 42.