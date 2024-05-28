Популярный внедорожник Toyota провалился в рейтинге лучших среднеразмерных SUV, заняв последнее место

Все привыкли, что автомобили Toyota находятся в первой десятке любого рейтинга лучших машин на планете. Впрочем, в реальности так происходит далеко не всегда.

Порой бывает, что даже популярные и зарекомендовавшие себя как отличные модели этой японской марки оказываются не просто в числе аутсайдеров, а даже занимают последние места во всевозможных ТОП-ах. Именно это произошло в недавнем рейтинге, раскрытом авторитетным порталом «US News and World Report», который составил список из 23-х лучших среднеразмерных кроссоверов и внедорожников на 2024-2025 год.

Несмотря на то, что автомобиль 4Runner года считается одним из самых популярных в гамме компании Toyota, он занял в этом списке последнее, 23-е место из 23-х. Машина получила минимальную оценку в 6,9-балла из 10 возможных, уступив 22-м конкурентам.

При этом лучшие модели в этом ТОП-е заработали по 8,7-балла из 10 (Kia Telluride, Hyundai Palisade). Кроме них в десятку вошли такие модели как: Hyundai Santa Fe (8,6 балла), Chevrolet Traverse (8,4 балла), Mazda CX-90 (8,4 балла), Mazda CX-9 (8,3 балла), Buick Enclave (8,2 балла), Jeep Grand Cherokee L (8,2 балла), Kia Sorento (8,2 балла) и Volkswagen Atlas (8,1 балла).

Причина, по которой Toyota 4Runner оказался настолько хуже всех этих автомобилей, оказалась связана с тем, что при выставлении оценок авторы рейтинга учитывали обзоры уважаемых критиков в газетах, журналах и интернете.

Кроме того, они оценивали комфорт той или иной модели, ее экономичность, качество салона, электроники, производительность, функции безопасности и многое другое.

На итоговую оценку Toyota 4Runner оказал серьезное влияние тот факт, что внедорожник устарел и продается в почти неизменном виде уже 14 лет. Машина обладает несовременным интерьером, имеет слабую экономию топлива, неважную управляемость и несовершенную трансмиссию.

Впрочем, даже несмотря на это внедорожник «Тойоты» продолжает привлекать покупателей своим невероятным уровнем надежности, а также низкой ценой владения и внушительным объемом грузового пространства, которые превосходят большинство автомобилей в классе.