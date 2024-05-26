В Австралии тестируют заводской набор внедорожных аксессуаров для нового Toyota Land Cruiser Prado (J250)

Toyota начала продажи нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado (250) в начале этого года. С недавнего времени машина стала доступна и для россиян (у нас торгуют параллельно импортированными автомобилями). Но текущий дизайн новых «Прадо» и их оснащение не окончательны.

Накануне такие внедорожники заметили во время тестов в Австралии. Судя по фотографиям, на них тестируется пакет заводских внедорожных аксессуаров для Prado.

Снимки выглядящих необычным образом LC 250 опубликовали на австралийском форуме владельцев таких автомобилей. Машины заметили в часе езды к северо-востоку от Мельбурна с пакетом доработок, который ранее не фигурировал ни в каких обозначенных журналистам планах Toyota.

Внедорожники обладали собственными усиленными бамперами в цвет кузова со встроенными светодиодными фонарями, лебедкой и буксировочными петлями, а также шноркелями, позволяющим штурмовать водные препятствия.

Никаких доработок в агрегатной части нового Land Cruiser 250 (Prado), несмотря на явную подготовку пакета аксессуаров для этой модели, Toyota не планирует.

Машина продолжит предлагаться с актуальной гаммой двигателей и трансмиссий, которая может заметно различаться от рынка к рынку.

Напомним, ранее стало известно, что Toyota LC 250 (Prado) вскоре начнут официально поставлять на рынок Казахстана. В соседнем с Россией государстве машину оценили минимум в 31 миллион 500 тысяч тенге или около 6,5 миллиона рублей по текущему курсу.