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Новое поколение Toyota Land Cruiser Prado (J250) будут официально продавать в Казахстане: цена удивит

Машину предложат в трех моторных версиях и в трех комплектациях

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota представила новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в 2023 году. Машина получила индекс 250 и на большинстве рынков предлагается именно под этим названием. 

Накануне официальное представительство японской марки в РК анонсировало появление реформенного внедорожника на казахстанском рынке. И, судя по тизерной фотографии, речь идет также о внедорожнике с именем Land Cruiser 250, а не Prado.

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Утверждается, что новый Land Cruiser J250 будет предложен в Казахстане в трех комплектациях и сразу с тремя вариантами силовых агрегатов. Начальные версии машины получат под капот 2,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель, выдающий 163 лошадиные силы. Связку ему составит шестискоростной «автомат». 

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Помимо него для казахстанских покупателей будут доступны 2,4-литровый турбированный бензиновый агрегат на 278 л.с., связанный с восьмидиапазонной АКПП, а также 2,8-литровый турбодизель на 204 л.с., агрегатированный с 8-ступенчатым «автоматом». 

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Но еще интересней выглядят цены на такие внедорожники. В стартовой версии «Комфорт» Land Cruiser 250 (он же бывший Prado) получит стоимость в 31 миллион 500 тысяч тенге. При пересчете на российскую валюту это около 6,4 миллиона рублей.

Что касается самого дорогого варианта внедорожника («Люкс Плюс»), то его собираются продавать по цене в 43 миллиона тенге (8,7 миллиона рублей).

Точный прайс-лист на новинку в Казахстане Toyota собирается раскрыть в ближайшее время. Когда начнутся поставки таких машин в соседнее с Россией государство информации пока нет. 

Источник:Toyota KZ
Фото:Toyota, Toyota KZ

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