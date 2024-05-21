Новое поколение Toyota Land Cruiser Prado (J250) будут официально продавать в Казахстане: цена удивит

Toyota представила новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в 2023 году. Машина получила индекс 250 и на большинстве рынков предлагается именно под этим названием.

Накануне официальное представительство японской марки в РК анонсировало появление реформенного внедорожника на казахстанском рынке. И, судя по тизерной фотографии, речь идет также о внедорожнике с именем Land Cruiser 250, а не Prado.

Утверждается, что новый Land Cruiser J250 будет предложен в Казахстане в трех комплектациях и сразу с тремя вариантами силовых агрегатов. Начальные версии машины получат под капот 2,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель, выдающий 163 лошадиные силы. Связку ему составит шестискоростной «автомат».

Помимо него для казахстанских покупателей будут доступны 2,4-литровый турбированный бензиновый агрегат на 278 л.с., связанный с восьмидиапазонной АКПП, а также 2,8-литровый турбодизель на 204 л.с., агрегатированный с 8-ступенчатым «автоматом».

Но еще интересней выглядят цены на такие внедорожники. В стартовой версии «Комфорт» Land Cruiser 250 (он же бывший Prado) получит стоимость в 31 миллион 500 тысяч тенге. При пересчете на российскую валюту это около 6,4 миллиона рублей.

Что касается самого дорогого варианта внедорожника («Люкс Плюс»), то его собираются продавать по цене в 43 миллиона тенге (8,7 миллиона рублей).

Точный прайс-лист на новинку в Казахстане Toyota собирается раскрыть в ближайшее время. Когда начнутся поставки таких машин в соседнее с Россией государство информации пока нет.