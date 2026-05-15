Что означает буква L на автоматической коробке передач

Селектор автоматической коробки передач с режимом L

Автоматические коробки передач давно являются стандартом для большинства автомобилей, но не все водители понимают назначение всех режимов на рычаге. Одной из таких загадочных букв часто является «L». Эта буква обозначает Low – низкую передачу, и, вопреки распространенному мнению, она вовсе не предназначена для повседневного вождения.

Режим «L» ограничивает коробку передач самой низкой передачей, предотвращая автоматическое переключение на более высокие скорости. Это создает максимальный крутящий момент на колесах и обеспечивает дополнительное сцепление, что особенно важно в сложных дорожных условиях.

Как отмечают эксперты, такой режим полезен при движении по крутым подъемам и спускам, при буксировке тяжеловесных грузов или на скользкой дороге, где нужна точная контроль над скоростью автомобиля.

Использование режима «L» позволяет водителю задействовать так называемый тормозной эффект двигателя. Пониженные передачи удерживают машину от ускорения на спуске, снижая нагрузку на тормозную систему. Это особенно важно при длительном движении по горной местности или при перевозке тяжелого груза.

Важно понимать, что «L» не предназначена для обычной городской или трассовой езды. Постоянное использование этого режима на ровной дороге может привести к повышенному износу двигателя и трансмиссии, а также к избыточному расходу топлива.

Эксперты рекомендуют включать «L» только в тех случаях, когда это действительно необходимо для контроля автомобиля или безопасности на дороге.

Интересно, что многие автомобили с АКПП имеют сразу несколько понижающих передач, например «2» и «L», каждая из которых позволяет ограничить передачу до определенного уровня.

Таким образом, «L» – это крайняя низкая передача, обеспечивающая максимальный крутящий момент и полный контроль в экстремальных ситуациях.

