Автовладельцы в США начали прятать брелоки ключей от машин рядом со своими кроватями

В России за прошлый год значительно сократилось количество хищений автомобилей. Число краж снизилось на 22,9%, а угонов на 8,4%. Но в США наблюдается обратная картина. За океаном растет количество случаев угонов автомобилей. И лидируют по ним автомобили Hyundai и Kia. Все это привело к тому, что местные автовладельцы начали пользоваться различными приемами, способными уберечь их машины от кражи.

Как пишет американский портал «Motorbiscuit», жители частных секторов штата Иллинойс стали массово прятать брелоки от своих автомобилей у кроватей. Утверждается, что это позволяет в определенной степени противодействовать преступникам.

Одним из популярных методов кражи машин является так называемая «ретрансляторная атака», которая применяется в отношении автомобилей, оснащенных системой бесключевого доступа/запуска двигателя с кнопки.

Преступники, пользуясь тем, что большинство американцев оставляют ключи в прихожих своих домов, ловят сигнал от брелоков антенной и ретранслируют их на аналогичное устройство рядом с авто. Если сигнал был передан успешно, то у них появляется возможность открыть дверь машины и даже запустить ее двигатель.

Впрочем, у «ретрансляторной атаки» существует одно слабое место. И связано оно с тем, где в момент «ловли» сигнала находится сам ключ.

Благодаря тому, что брелок находится вдали от входной двери, американцам удается обезопасить машину от кражи, а наличие его рядом с кроватью позволяет в случае необходимости включить сигнализацию, если рядом с машиной замечено какое-то постороннее движение.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что некоторые автомобилисты в целях защиты от угонов заворачивают ключи от своих машин в алюминиевую фольгу, а также отрезают провода OBD-разъемов.