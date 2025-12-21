Главные мифы о моторном масле, в которые пора перестать верить

Моторное масло существует с момента изобретения двигателя. Первоначально автопроизводители использовали смазочную жидкость из животных жиров и растительных масел, но сейчас моторное масло получают из сырой нефти.

Сегодня на рынке доминирует синтетическое масло, которое представляет собой смесь нефти и синтетических продуктов. Вокруг современных моторных масел бытует немало мифов. Вот как выглядят главные из тех, в которые надо переставать верить.

Смена бренда масла вредна для двигателя

Один из самых распространенных мифов среди автолюбителей. Считается, что производители моторных масел используют совершенно разные рецептуры, и переход на смазочную жидкость другой фирмы может вызвать проблемы. Но в реальности смена масла одной компании на масло другой абсолютно безопасна.

Главное соблюсти требования автопроизводителя и залить в двигатель масло той вязкости и типа, которые положены машине по руководству к эксплуатации.

Более густое (либо более жидкое) масло всегда лучше

Теория существует на протяжении многих лет с тех пор, как в современных машинах начали использоваться более жидкие масла. Кто-то считает, что более густое масло предотвращает его утечки, а более жидкое обеспечивает лучшую смазку. Но далеко не всегда это важно для двигателя.

Более густое масло действительно помогает избежать лишних его утечек, но хуже передает тепло, что может привести к перегреву двигателя. В то время как более жидкие масла лучше смазывают детали мотора, но могут негативно влиять на давление внутри ДВС и приводить к его повышенному износу.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо опираться на густоту масла, которую требует автопроизводитель в руководстве по эксплуатации машины.

Смешивать синтетическое и обычное масло запрещено

Еще один миф, который возник из благих побуждений. Со школы все знают, что смешивать химические вещества строго не рекомендуется, особенно когда неизвестно, к чему это приведет. Поэтому некоторые считают, что обычные и синтетические масла слишком разные по составу и разбавлять одни другими запрещено, но это не так.

Сегодня уже существуют гибридные масла, сочетающие в себе свойства обычных и синтетических масел. Поэтому если бы смешивание двух этих типов масел было опасным, подобного продукта никогда бы не появилось.

На практике в экстренных случаях можно без сомнений доливать синтетическое масло в обычное или наоборот, но при условии их одинаковой вязкости. Это никак не навредит двигателю, но общий расход масла в таком случае увеличится из-за более интенсивного угара несинтетического лубриканта.

Менять масло нужно строго каждые 5 тысяч км

Теория, которая до сих пор жива из-за того, что для нее существует несколько оговорок. В старых машинах действительно замена масла может требоваться чаще, чем в новых.

Кроме того, это раньше она может понадобиться тем, кто часто совершает короткие поездки, постоянно ездит в пробках и буксирует прицепы на большие расстояния.

Автопроизводители рекомендуют менять масло раз в год или при достижении 8-10 тысяч км в случае с обычным маслом и 15 тысяч км в случае с синтетическим. Впрочем, если делать это раньше – это навредит только кошельку автовладельца, но никак не двигателю самой машины.