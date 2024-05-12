Автовладельцы начали хранить ключи от своих машин в алюминиевой фольге

В последнее время в мире наблюдается настоящий бум автомобильных краж. В отсутствии реальной помощи со стороны сотрудников правопорядка многим автовладельцам нередко приходится противостоять преступникам всеми возможными методами. И иногда они могут быть весьма оригинальными.

Накануне в Сети завирусился один из способов не дать ворам угнать машину. Он выглядит странно, но считается вполне действенным.

Речь идет о хранении ключа от автомобиля в алюминиевой фольге, которая используется в приготовлении блюд в духовом шкафу. Однако в случае с машиной этот атрибут любой хозяйки никак не связан с готовкой.

Дело в том, что современные автомобильные ключи излучают электромагнитные волны, которые позволяют открывать двери машины. Воры могут взломать их чипы, после чего легко попасть в авто, а затем без особых проблем угнать машину.

Алюминиевая фольга обладает интересным свойством, которое предотвращает возможность клонирования этих электромагнитных волн, создавая своего рода защитный барьер.

Так что увидев людей с обернутыми в фольгу автомобильными ключами можно не пугаться – это не сторонники теорий заговора или лженауки, а простые автомобилисты, желающие всеми способами уберечь свою машину от угона.