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Автовладельцы начали хранить ключи от своих машин в алюминиевой фольге

Daily-Motor.Ru выяснил, зачем они это делают

Текст: Алексей Шмидт
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В последнее время в мире наблюдается настоящий бум автомобильных краж. В отсутствии реальной помощи со стороны сотрудников правопорядка многим автовладельцам нередко приходится противостоять преступникам всеми возможными методами. И иногда они могут быть весьма оригинальными.

Накануне в Сети завирусился один из способов не дать ворам угнать машину. Он выглядит странно, но считается вполне действенным.

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Речь идет о хранении ключа от автомобиля в алюминиевой фольге, которая используется в приготовлении блюд в духовом шкафу. Однако в случае с машиной этот атрибут любой хозяйки никак не связан с готовкой.

Дело в том, что современные автомобильные ключи излучают электромагнитные волны, которые позволяют открывать двери машины. Воры могут взломать их чипы, после чего легко попасть в авто, а затем без особых проблем угнать машину. 

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Алюминиевая фольга обладает интересным свойством, которое предотвращает возможность клонирования этих электромагнитных волн, создавая своего рода защитный барьер. 

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Так что увидев людей с обернутыми в фольгу автомобильными ключами можно не пугаться – это не сторонники теорий заговора или лженауки, а простые автомобилисты, желающие всеми способами уберечь свою машину от угона. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Открытые источники

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