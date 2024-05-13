Британцы составили антирейтинг самых ненадежных дизельных машин

Дизельные автомобили имеют малую распространенность на российском рынке, но в Европе такие машины все еще пользуются высоким спросом. Их ценят за отличную топливную экономичность и тяговитость, позволяющую без проблем буксировать прицепы или караваны. Впрочем, как показывает статистика дизельные автомобили менее надежны, чем их братья и сестры на альтернативных видах топлива.

Британский портал «WhatCar» опросил владельцев дизельных автомобилей в «Туманном Альбионе», составив антирейтинг из самых ненадежных машин с таким типом двигателя.

В исследовании учитывалось количество технических проблем за последние 2 года, а также сложность и дороговизна их устранения. Как ни странно, большая часть из поломок не была непосредственно связана с самими двигателями.

Ford Kuga

Самым «ломучим» дизельным автомобилем был признан кроссовер Ford Kuga (2013-2020). Рейтинг надежности этой модели составил 76,1%.

Владельцы таких машин сообщали о частых поломках электрических систем, включая спутниковую навигацию и мультимедийную систему, а также жаловались на быстро выходящие из строя аккумуляторы.

Skoda Karoq

Серебро в анти-ТОП-е досталось чешскому семейному «паркетнику» Skoda Karoq (2017-настоящее время) с рейтингом надежности 76,9%.

По подсчетам аналитиков, дизельные «Кароки» имеют точно такой же процент неисправностей, что и их бензиновые аналоги, но их общая оценка в категории безотказности намного ниже (76,9% против 96%). Наиболее распространенными проблемами с этими кроссоверами стали поломки электрических систем, не относящихся к двигателю.

BMW 3-Series

Замкнул тройку самых ненадежных дизельных машин в Великобритании BMW 3-Series (2019-настоящее время).

Только 78% процентов владельцев дизельных «троек» сообщали, что не сталкивались за последние 2 года ни с какими техническими проблемами. У остальной части опрошенных выходили из строя выхлопные системы, спутниковая навигация, мультимедийная система, но сами двигатели лишь в редких случаях.