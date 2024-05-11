Названы самые ненадежные автомобили: они вечно ломаются

Никто в здравом уме не хочет покупать автомобили, которые будут постоянно ломаться, но иногда это случается. Команда ультраизвестного YouTube-канала «CarWow» объединилась с ведущим британским сервисным центром, осуществляющим гарантийный ремонт автомобилей, назвав самые ненадежные автомобили в 2024 году.

Система подсчета очков в этом рейтинге оказалась довольно проста. Каждому из претендентов на звание наиболее проблемной машины присуждалась оценка от 0 до 100 баллов. Чем ниже был итоговый балл, тем менее надежным считался автомобиль и наоборот.

BMW i8

Звание самого проблемного автомобиля в 2024 году досталось немецкому спортивному автомобилю BMW i8. Машина получила самый низкий балл среди всех остальных, заработав всего 16,5 пункта из 100 возможных.

Самые частые неисправности в случае с i8 касались ее электрической части, а также топливной системы. Всякий раз ремонт баварского спорткара выливался в огромные суммы.

Land Rover Discovery и Range Rover

Второе место разделили между собой сразу две модели Land Rover: внедорожники Land Rover Discovery и Range Rover. Обе заработали в рейтинге всего 22,1 балла из 100, провалившись в нем из-за частых проблем с электрикой, напрямую связанной с двигателем.

BMW M3

Замкнул тройку BMW M3. Автомобиль набрал в рейтинге надежности всего 24 балла из 100. Сервисмены заявляют, что такие машины страдают от проблем с двойным турбонаддувом и от неисправностей с коробкой передач, которые могут приводить к суммам на ремонт, превышающим отметку в 15 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Далее в рейтинге самых ненадежных машин в 2024 году расположились также: Tesla Model X (24,6 балла из 100), Maserati Levante (25,3 балла из 100), Tesla Model S (25,9 балла из 100), Audi RS6 (30,3 балла из 100), Audi RS3 (32,1 балла из 100), Seat Leon Cupra и Audi A7 (по 33,4 балла из 100), а также Range Rover Sport с оценкой в 34,6 балла из 100.