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Hot Wheels выпустит эксклюзивный Nissan GT-R за 2300 рублей

Всем родителям приготовиться

Текст: Алиса Шашкова
hot wheels nissan gt r

Спорткар GT-R – одна из знаковых моделей в истории Nissan. Все это заставляет производителей игрушек брать эту машину за основу в своих проектах, а также создавать их копии в уменьшенном масштабе.

Накануне компания Hot Wheels, машинки которой знает практически любой ребенок на планете, анонсировала старт продаж новой модели. Речь идет о копии Nissan GT-R BNR34, которая увидит свет 14 мая 2024 года в 9 утра по тихоокеанскому времени.

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Игрушка представляет собой копию Nissan Skyline GT-R в масштабе 1/64, но не простую, а эксклюзивную.

Ее основным отличием от всех других игрушечных «ГТР-ов» является необычный цвет кузова под названием Midnight Purple, сочетающий в себе фиолетовую и синюю краску. 

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Машинка оснащена колесами Real Riders 6-Spoke Mag, у нее открываются двери и капот, а на крышке багажника установлен массивный спойлер.

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Портал «AutoEvolution» сообщает о том, что игрушку выпустят ограниченным тиражом, а уже в августе она станет доступна для массового покупателя по цене в 25 долларов или 2300 рублей по текущему курсу. 

Источник:AutoEvolution
Фото:Hot Wheels

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