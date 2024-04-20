Новый дешевый седан Suzuki будет выглядеть как-то так

Третье поколение седана Suzuki Dzire, представляющее собой тот же Suzuki Swift, но в другом типе кузова, продается уже семь лет. Сейчас модель готовится к переходу в новую генерацию вслед за родственным хэтчбеком. Как поменяется 4-дверка показали и рассказали журналисты индийского портала «Autocarindia».

По мнению штатного дизайнера этого издания, новый Drize примерит на себе экстерьер, который достался свежему поколению «Свифт». Машина обзаведется эволюционными обновлениями стиля и совершенно новым интерьером с несколькими функциями, которые являются передовыми в сегменте.

Несмотря на общую концепцию, Dzire 4 генерации получит собственные бамперы, новые легкосплавные колесные диски и, возможно, другие фары.

Но основным отличием седана от хэтчбека, как и раньше, останется совершенно иная по конструкции задняя часть кузова с отдельным багажным отсеком, отделенными от салона.

Внутри машины ожидается появление панорамного люка (передовое решение в сегменте), а также таких функций как 360-градусная камера кругового обзора.

Что касается подкапотного отделения, то там с большой долей вероятности расположится новейший 3-цилиндровый мотор Suzuki Z-серии, разработанный для Swift. Его рабочий объем составит 1,2-литра, а мощность будет равна 81 лошадиной силе, но в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором окажется немного выше.

Премьера нового поколения самого дешевого седана Suzuki состоится через 3-6 месяцев. Впоследствии машина доберется и до России (если к тому времени еще будет работать параллельный импорт).