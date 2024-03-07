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Новое поколение Toyota Fortuner: как изменится популярный внедорожник

Его премьера состоится уже в конце этого года

Текст: Алексей Шмидт
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Одной из главных премьер в сегменте внедорожников в этом году должен стать проект нового поколения Toyota Fortuner. Машину обещают представить в последнем квартале и начать продажи в 2025-м.

С переходом в новую генерацию автомобиль должен получить существенные улучшения по сравнению с текущей версией. Чего именно можно ждать от новинки рассказали журналисты портала «ICN».

Улучшенный дизайн и новая платформа

Новый Fortuner будет черпать вдохновление в свежем пикапе Tacoma, а также других внедорожных моделях Toyota, представленных в последнее время (Tundra, Land Cruiser 300 и Sequoia).

Машине достанется другая оптика, широкая радиаторная решетка с вертикальными воздухозаборниками и противотуманные фонари прямоугольной формы. Кроме них внедорожник ждет появления совершенно новых задних фонарей и бамперов. 

А еще машина сменит платформу, перебравшись на современную архитектуру TNGA-F, известную своей исключительной устойчивостью и отзывчивой управляемостью.

Пакет систем безопасности

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Со сменой поколений Fortuner достанется расширенная система помощи водителю (ADAS), улучшающий общую безопасность модели.

В пакет войдут такие функции как: система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, помощник при парковке, система предупреждения о выезде с полосы движения, система контроля «слепых» зон, а также предупреждения о потенциальном столкновении. 

Электрическое рулевое управление

Fortuner наконец-то отойдет от традиционного гидравлического рулевого, вместо которого во внедорожнике начнут использовать электроусилитель руля. Система работает без необходимости использования жидкости для гидроусилителя и способна увеличивать или понижать свою мощность по мере необходимости, не только улучшая отзывчивость руля, но и способствуя повышению топливной эффективности.

Гибриды

Во всем мире новый Fortuner будет продаваться как с ДВС, так и линейкой гибридных агрегатов, включая новый 2,4-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 265 лошадиных сил, работающий в паре с электрическим довеском.

Связку всем составит механическая или автоматическая коробка передач. Тогда как привод, скорее всего, как и прежде, будет с жестко подключаемой передней осью, «понижайкой» и блокировкой заднего дифференциала. 

Источник:ICN

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