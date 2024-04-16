Большой рамный внедорожник, способный проехать более 1,5 млн километров, готов к обновлению

Несколько дней назад компания General Motors анонсировала скорое обновление линейки внедорожников GMC Yukon (обычный вариант и удлиненный XL), опубликовав тизер реформенной модели. Премьера модернизированного «Юкон» состоится в ближайшие несколько месяцев.

Как внешне изменится этот рамный вездеход показали независимые дизайнеры, воспользовавшись выложенным в Сеть официальным изображением и шпионскими снимками прототипов новинки.

Как можно заметить на опубликованных рендерах, главная разница между дорестайлинговым GMC Yukon и свежим будет видна спереди.

Машине достанется модернизированная оптика, совершенно иная конфигурация бампера, а также переделанная решетка радиатора, сменившая внутренний рисунок в виде горизонтальных ламелей на множество ячеек.

Боковины машины не изменятся, а как будет выглядеть корма на рендерах не показали. Но, скорее всего, ряд перемен можно будет ждать как сзади, так и внутри автомобиля.

Что касается подкапотного пространства, то там, по слухам, расположится более производительный 3-литровый дизельный мотор Duramax, выдающий 309 л.с. и 671 Нм против прежних 281 л.с. и 623 Нм соответственно. Бензиновые двигатели никуда не денутся и сохранятся в новом Yukon в нынешнем виде.

Напомним, не так давно популярное издание «Hot Cars» назвало GMC Yukon самым выносливым полноразмерным внедорожником.

По информации этого авторитетного журнала, в мире существует как минимум один экземпляр этой модели (машина 2019 года выпуска), который проехал более 1,5 миллиона километров (официально зарегистрированный пробег) и все еще продолжает эксплуатацию.