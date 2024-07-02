Показан гигантский Hummer H1 высотой 6,4-метра: он принадлежит эмиратскому шейху

Хорошо известно, что в богатейших государствах Ближнего Востока эксцентричность и роскошь доведены до пределов, невообразимых на Западе. Обладание самой большой коллекцией автомобилей 4×4 в мире (включая Книгу рекордов Гиннесса) дает вам право владеть одними из самых редких и экстравагантных моделей в мире. И некоторые люди успешно им пользуются.

Так, к примеру, эмиратский шейх Хамада Ибн Хамдане Аль Нахайяне, владеющий Музеем истории бездорожья в ОАЭ и являющийся одним из представителей королевской семьи, может похвастать наличием в его коллекции 718 внедорожников абсолютно разного типа. Среди них есть как минимум две машины, которые способны удивить своими размерами.

Первая припаркована у дверей Национального автомобильного музея Эмиратов в Абу-Даби и представляет собой Willys, а вторую недавно показали в Сети и ей является гигантская версия Hummer H1.

При высоте более 6,4-метра, длине почти 14 метров и ширине 6 метров существующий в единственном экземпляре такой вариант H1 в три раза крупнее, чем оригинальная модель, использовавшаяся американскими военными в течение многих лет.

Но самое любопытное, что автомобиль не является бутафорией и приводится в движение четырьмя отдельными дизельными двигателями, каждый из которых установлен на одном из колес.

Внутри машины реализован салон, который выглядит как подобие жилого пространства. Кузов внедорожника настолько высок, что позволяет стоять внутри в полный рост, а на нижнем уровне расположены двигатели, механические узлы и даже туалет с раковиной.

В какую сумму обошлось создание такого странного варианта Hummer H1 не уточняется.