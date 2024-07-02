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Показан гигантский Hummer H1 высотой 6,4-метра: он принадлежит эмиратскому шейху

Внутри машины можно ходить в полный рост

Текст: Михаил Романченко
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Хорошо известно, что в богатейших государствах Ближнего Востока эксцентричность и роскошь доведены до пределов, невообразимых на Западе. Обладание самой большой коллекцией автомобилей 4×4 в мире (включая Книгу рекордов Гиннесса) дает вам право владеть одними из самых редких и экстравагантных моделей в мире. И некоторые люди успешно им пользуются.

Так, к примеру, эмиратский шейх Хамада Ибн Хамдане Аль Нахайяне, владеющий Музеем истории бездорожья в ОАЭ и являющийся одним из представителей королевской семьи, может похвастать наличием в его коллекции 718 внедорожников абсолютно разного типа. Среди них есть как минимум две машины, которые способны удивить своими размерами.

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Первая припаркована у дверей Национального автомобильного музея Эмиратов в Абу-Даби и представляет собой Willys, а вторую недавно показали в Сети и ей является гигантская версия Hummer H1.

При высоте более 6,4-метра, длине почти 14 метров и ширине 6 метров существующий в единственном экземпляре такой вариант H1 в три раза крупнее, чем оригинальная модель, использовавшаяся американскими военными в течение многих лет.

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Но самое любопытное, что автомобиль не является бутафорией и приводится в движение четырьмя отдельными дизельными двигателями, каждый из которых установлен на одном из колес. 

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Внутри машины реализован салон, который выглядит как подобие жилого пространства. Кузов внедорожника настолько высок, что позволяет стоять внутри в полный рост, а на нижнем уровне расположены двигатели, механические узлы и даже туалет с раковиной.

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В какую сумму обошлось создание такого странного варианта Hummer H1 не уточняется. 

Фото:@Supercar Blondie

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