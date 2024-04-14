Новый Nissan Silvia появится в 2028 году: как он будет выглядеть

Компания Nissan продолжает грезить идеей выпуска доступного спортивного автомобиля. И рассматривает в качестве такой машины возрожденную серию Silvia/200SX/240SX, чтобы навязать конкуренцию еще не появившейся Honda Prelude и Toyota GT86. Новинка расположится на ступеньку ниже модели Z Coupe и культового GT-R. Как может выглядеть такой автомобиль продемонстрировал журнал «CarsCoops».

На опубликованном рендере Nissan Silvia показан в виде ультрасовременного купе с намеками на концепт-кар Nissan Idx Concept образца 2013 года.

Машине досталась утопленная светодиодная панель спереди, обрамляющая кромку капота, скрытые в кузове дверные ручки, необычные колесные диски, а также узкие задние фонари, заползающие на крылья, и компактный спойлер.

Silvia пользовалась и продолжает пользоваться диким спросом благодаря своему 2-литровому 4-цилиндровому турбомотору SR20DET, но современной модели, разумеется, он не достанется. Машину собираются сделать полностью электрической.

Предполагается, что новинка получит задний привод и сразу два электромотора мощностью 225 кВт или 302 лошадиные силы в базовой спецификации, в то время как ее вариант Nismo будет способен выдавать 290 кВт или 389 лошадиных сил соответственно.

Машина практически наверняка будет оснащена твердотельной батареей, которая обеспечит машине высокий запас хода и супер-быструю зарядку.

Премьера нового Nissan Silvia должна состояться в 2028 году.