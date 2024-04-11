Dacia хочет выпустить «убийцу» Volkswagen Transporter за 1,6 млн рублей

В конце прошлого года во время экскурсии по заводу Dacia в Румынии одному из журналистов удалось сделать фото некоего концепта, который, по слухам, может стать чем-то вроде конкурента популярного Volkswagen Transporter.

Машина находилась на столе одного из инженеров в виде небольшого макета, но никаких подробностей о проекте посетителям предприятия не раскрыли. Накануне в Сети появились свежие изображения этой же модели, но в сопровождении с первой информацией.

Как пишет портал «Motors Actu», речь идет о новом микроавтобусе Dacia, который будет продаваться также в виде фургона и даже дома на колесах. Машина должна получить название Vaner.

Судя по первым изображениям, созданным независимым художником, автомобиль получит дизайн, схожий с третьим поколение кроссовера Duster, а также будет оснащен широким обвесом из неокрашенного пластика по всему периметру кузова.

О внутренней компоновке машины информации пока нет, но известно, какой двигатель расположится под его капотом.

Утверждается, что в базовой комплектации для Dacia Vaner задействуют литровый мотор TCe, выдающий 100 лошадиных сил, который будет доступен для варианта фургон. В более дорогих исполнениях, ориентированных на перевозку до девяти человек, под капот машины установят 1,3-литровый двигатель TCe, выдающий 150 лошадиных сил.

В качестве ориентировочной цены для Vaner называют сумму от 16 тысяч евро (примерно 1,6 миллиона рублей по текущему курсу).

В продажу новинка может поступить в ближайшие несколько лет.