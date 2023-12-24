Dacia готовит новый микроавтобус с дизайном Duster?

Румынский автопроизводитель Dacia известен тем, что выпускает бюджетные автомобили, которые в отдельных странах продаются с шильдиками Renault. К примеру, одним из них является кроссовер Duster, предлагающийся в Европе под маркой Dacia, но в России и на некоторых других мировых рынках известный под головным брендом.

Накануне в ходе экскурсии на завод Dacia в Румынии журналистам удалось запечатлеть один автомобиль, который представляет собой полностью новый вид техники для этой марки – микроавтобус.

Более того, судя по внешнему виду, машине достался дизайн, который ранее был опробован в третьем поколении кроссовера Duster.

Снимок машины, который, по слухам, пока носит статус макета, удалось сделать одному из фотографов. Причем на скрытую камеру и издалека. По этой причине качество фото оставляет желать лучшего.

Несмотря на это обстоятельство, уже сейчас можно заметить, что автомобиль похож не на простой микроавтобус, а грузо-пассажирский MPV с длинным кузовом и передней частью, выполненной на манер свежего «Дастер». У него характерные Y-образные фары и радиаторная решетка, выполненная в виде штрихов, а также похожие колесные диски.

Разумеется, никакой информации о том, что это будет за автомобиль, когда он будет представлен и появится ли он в продаже, пока нет. Очевидно, что проект готовят в полной секретности и его утечка станет для Dacia неприятным сюрпризом.