Внедорожник Nissan Patrol (Y62) обновили несмотря на скорый выход нового поколения

Несмотря на то, что до выхода нового поколения внедорожника Patrol остается всего около 9 месяцев, австралийский офис Nissan все равно решил улучшить актуальную генерацию этой модели. Изменений оказалось немного. Все они ориентированы на комфорт водителя и пассажиров и идут уже начиная с базовой комплектации.

Частью новинок стало добавление в центральный подлокотник спереди функции охлаждения, а также появление 10,1-дюймового сенсорного дисплея высокой четкости с беспроводной интеграцией смартфонов.

Кроме того, «Патролу» 2024 модельного года достались дополнительные порты USB-A и USB-C, радио DAB+ с навигацией iGO, интеллектуальное зеркало заднего вида и акустическая система с шестью динамиками.

Технически внедорожник остался прежним. Для него все еще предложен только один мотор – 5,6-литровый V8 мощностью 405 лошадиных сил и 560 Нм, который в новом поколении, по слухам, заменят на двигатель V6.

В качестве трансмиссии машина использует 7-скоростной «автомат» с адаптивным управлением переключением передач и с ручным режимом. За внедорожные качества в актуальном Patrol отвечает система полного привода с задним самоблокирующимся дифференциалом.

Цены на обновленный Nissan Patrol в Австралии стартуют от 87 тысяч 900 местных долларов, что эквивалентно сумме в 5 миллионов 400 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу.

Новое поколение этой модели, которому прочат славу конкурента Toyota Land Cruiser 300, представят до конца года.