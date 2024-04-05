«Убийца Land Cruiser 300?»: новый Nissan Patrol (Y63) показали на неофициальных изображениях

Компания Nissan готовит новое поколение внедорожника Patrol. Дебют машины, которую уже противопоставляют модели Toyota Land Cruiser 300, запланирован на этот год. Как она может выглядеть показал на собственных рендерах независимый дизайнер с ником «VKNV».

По мнению художника, подготовившего рендеры, новый Patrol (Y63) обзаведется в заметной степени пересмотренным дизайном. Основной его чертой станет новая фронтальная часть кузова, названная художником «Tiger Face» (в переводе «лицо тигра»).

Автомобиль сохранит V-образную радиаторную решетку, но ее сделают крупнее, а также сможет похвастать другими фарами и необычными пластиковыми вставками по бокам бампера, в которые будут интегрированы противотуманные фонари.

Что касается кормы, то ее переделают гораздо более основательно, чем фронтальную часть кузова. Реформенному внедорожнику достанется новая дверь багажника, новая конфигурация задних фонарей, объединенных светодиодной полосой, а также более минималистичный бампер.

Никаких официально подтвержденных подробностей о том, чего можно ждать от технической части этой модели, пока нет.

Актуальный «Патрол» сегодня продается в США под названием Armada и оснащается 5,6-литровым бензиновым атмосферным мотором V8, но инсайдеры уверены, что вместо него машина получит более современный двигатель V6, как это было сделано с его потенциальным конкурентом Toyota Land Cruiser 300.

Представить новый Nissan Patrol хотят до конца 2024 года.