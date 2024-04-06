Назван очень ненадежный подержанный кроссовер: эксперт советует обязательно искать ему альтернативу 

Одним из популярнейших сегментов на вторичном рынке является категория компактных кроссоверов. Такие машины ценятся за удобство использования и безопасность, но для многих покупателей этих автомобилей не менее важной является их надежность.

Эксперт британского издания «The Daily Telegraph» получил письмо от своего читателя, потенциально рассматривающего покупку Nissan Juke CVT (версия с вариатором). И постарался отговорить его от такого приобретения.

По словам специалиста из «Туманного Альбиона», Nissan Juke известен своей ненадежностью. Но основной проблемой в нем является трансмиссия Xtronic CVT. Форумы владельцев таких машин завалены жалобами на отказы коробок передач, так что репутация этой КПП ужасна:

В качестве альтернативы эксперт из Великобритании посоветовал желающему купить Nissan Juke приобрести эту машину в версии с «механикой», либо рассмотреть альтернативные предложения на рынке, к примеру короткобазный Toyota RAV4 (он будет заметно старее, но надежнее «Жука»), либо взглянуть на Suzuki Grand Vitara или даже Suzuki Jimny.

Что касается самого рекомендуемого варианта, то им оказался кроссовер Honda CR-V, который автор статьи называет лучшим небольшим SUV с блестящим сочетанием удобства пользования, возможностей на бездорожье, надежности и комфорта.