Раскрыты лучшие небольшие кроссоверы, которые нужно покупать в 2024 году

Небольшие кроссоверы – популярный сегмент автомобилей. И касается это как России, так и «Запада». Они стоят недорого по сравнению с крупными аналогами, а также удобнее, чем седаны или хэтчбеки в эксплуатации. Но какие из таких автомобилей являются лучшими?
Авторитетное британское автомобильное издание «Autocar» составило десятку из лучших компакт-кроссоверов, которые нужно покупать в 2024 году. Для каждой из моделей в ТОП-10 были названы как плюсы, так и минусы.
1 место – Volvo XC40
Плюсы:
Широкий выбор вариантов двигателей;
Атмосфера в салоне;
Сочетание плавности хода и управляемости;
Минусы:
Нехватка динамики;
Недостаточно просторный салон в сравнении с конкурентами;
Бензиновые двигатели могут звучать грубо;
2 место – Mazda CX-5
Плюсы:
Хорошие ездовые характеристики;
Отличный интерьер;
Комфортное оснащение;
Минусы:
Прямолинейная производительность не всегда на высоком уровне;
«Дерганность» на круиз-контроле;
Жесткая подвеска на больших колесах;
3 место – Hyundai Tucson
Плюсы:
Экономичность;
Яркий дизайн экстерьера;
Неплохой интерьер;
Минусы:
Вялая автоматическая коробка передач;
Слабая динамика;
Дешевый пластик в салоне;
4 место – Kia Sportage
Плюсы:
Яркий дизайн;
Привлекательный интерьер;
Широкий выбор двигателей;
Минусы:
Грубая работа гибридной силовой установки;
Плохой баланс плавности хода и управляемости;
Пространство над головой сопоставимо с хэтчбеками;
5 место – Citroen C5 Aircross
Плюсы:
Просторный и удобный салон;
Хорошее соотношение цены и качества;
Комфорт за рулем;
Минусы:
Неуклюжая мультимедийная система;
Плохая механическая коробка передач;
Низкая динамика;
6 место – Nissan Qashqai
Плюсы:
Симпатичный интерьер;
Комфорт в любых сценариях;
Простая в использовании мультимедийная система;
Минусы:
Плохая МКПП;
«Мычащий» вариатор;
Устаревшая мультимедийная система;
7 место – Mercedes-Benz GLA
Плюсы:
Большой запас хода на электричестве у гибрида;
Отличные ездовые характеристики;
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
Минусы:
Плохая шумоизоляция;
Бедная базовая комплектация;
8 место – Audi Q3
Плюсы:
Хорошее соотношение цены и качества;
Доступность в кузове купе;
Минусы:
Несоответствие премиальной модели;
Низкое качество интерьера;
Шумный дизельный двигатель;
9 место – BMW X1
Плюсы:
Высокое качество;
Большой запас хода на электричестве у гибрида;
Вместительный салон;
Минусы:
Трансмиссия и рулевое управление не соответствует стандартам компании;
Плохой пользовательский интерфейс;
Высокая цена;
10 место – DS 7
Плюсы:
Высокое качество материалов в салоне;
Качественный кузов;
Редкость на дороге;
Минусы:
Плохие ездовые качества;
Нехватка динамики;
Быстрая потеря стоимости.