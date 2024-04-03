Раскрыты лучшие небольшие кроссоверы, которые нужно покупать в 2024 году

Небольшие кроссоверы – популярный сегмент автомобилей. И касается это как России, так и «Запада». Они стоят недорого по сравнению с крупными аналогами, а также удобнее, чем седаны или хэтчбеки в эксплуатации. Но какие из таких автомобилей являются лучшими?

Авторитетное британское автомобильное издание «Autocar» составило десятку из лучших компакт-кроссоверов, которые нужно покупать в 2024 году. Для каждой из моделей в ТОП-10 были названы как плюсы, так и минусы.

1 место – Volvo XC40

Плюсы:

Широкий выбор вариантов двигателей;

Атмосфера в салоне;

Сочетание плавности хода и управляемости;

Минусы:

Нехватка динамики;

Недостаточно просторный салон в сравнении с конкурентами;

Бензиновые двигатели могут звучать грубо;

2 место – Mazda CX-5

Плюсы:

Хорошие ездовые характеристики;

Отличный интерьер;

Комфортное оснащение;

Минусы:

Прямолинейная производительность не всегда на высоком уровне;

«Дерганность» на круиз-контроле;

Жесткая подвеска на больших колесах;

3 место – Hyundai Tucson

Плюсы:

Экономичность;

Яркий дизайн экстерьера;

Неплохой интерьер;

Минусы:

Вялая автоматическая коробка передач;

Слабая динамика;

Дешевый пластик в салоне;

4 место – Kia Sportage

Плюсы:

Яркий дизайн;

Привлекательный интерьер;

Широкий выбор двигателей;

Минусы:

Грубая работа гибридной силовой установки;

Плохой баланс плавности хода и управляемости;

Пространство над головой сопоставимо с хэтчбеками;

5 место – Citroen C5 Aircross

Плюсы:

Просторный и удобный салон;

Хорошее соотношение цены и качества;

Комфорт за рулем;

Минусы:

Неуклюжая мультимедийная система;

Плохая механическая коробка передач;

Низкая динамика;

6 место – Nissan Qashqai

Плюсы:

Симпатичный интерьер;

Комфорт в любых сценариях;

Простая в использовании мультимедийная система;

Минусы:

Плохая МКПП;

«Мычащий» вариатор;

Устаревшая мультимедийная система;

7 место – Mercedes-Benz GLA

Плюсы:

Большой запас хода на электричестве у гибрида;

Отличные ездовые характеристики;

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;

Минусы:

Плохая шумоизоляция;

Бедная базовая комплектация;

8 место – Audi Q3

Плюсы:

Хорошее соотношение цены и качества;

Доступность в кузове купе;

Минусы:

Несоответствие премиальной модели;

Низкое качество интерьера;

Шумный дизельный двигатель;

9 место – BMW X1

Плюсы:

Высокое качество;

Большой запас хода на электричестве у гибрида;

Вместительный салон;

Минусы:

Трансмиссия и рулевое управление не соответствует стандартам компании;

Плохой пользовательский интерфейс;

Высокая цена;

10 место – DS 7

Плюсы:

Высокое качество материалов в салоне;

Качественный кузов;

Редкость на дороге;

Минусы:

Плохие ездовые качества;

Нехватка динамики;

Быстрая потеря стоимости.