Названы 5 самых надежных и НЕнадежных автомобилей по мнению их владельцев

В последние годы спрос на автомобили, которые считаются надежными, резко вырос. Растущие цены на запчасти и обслуживание вынудили многих рассматривать машину как долгосрочную инвестицию.

Но какие именно автомобили можно считать наиболее надежными? Ответить на этот заурядный вопрос решились аналитики некоммерческой организации «Consumer Reports», которые провели ежегодный опрос автовладельцев в США. Результаты исследования приводит издание «Way».

Обошлось без сюрпризов. Японские автопроизводители вновь оказались на коне. Шестью из десяти самых надежных марок оказались бренды из «страны восходящего солнца». А некоторые знаменитые компании выпали из первой пятерки.

Больше всего потерял BMW, занимавший годом ранее третье место, но по итогам 2023-го стал только девятым. Тогда как Audi откатилась с пятой позиции на двенадцатую.

Самые надежные автомобильные бренды по версии автовладельцев:

1 место – Lexus;

2 место – Toyota;

3 место – Mini;

4 место – Acura;

5 место – Honda;

Самые ненадежные автомобильные марки по версии автовладельцев:

1 место – Jeep (проблемы с двигателями, недостатки конструкции топливных баков и многое другое);

2 место – Volkswagen (поломки катушек зажигания, высокий расход топлива, проблемы с моторами итд.);

3 место – Rivian (программные ошибки и проблемы с тяговыми батареями);

4 место – Mercedes-Benz (проблемы с качеством сборки, низкая шумоизоляция, неисправности двигателей и электрических систем);

5 место – Chrysler (неисправности аккумуляторов, проблемы с системой зарядки, двигателем, а также поломки электроники).