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Пять дилерских центров Nissan заплатят 175 миллионов рублей за попытку ограбить клиентов

Они нашли способ обманывать людей, заключающих лизинговые сделки

Текст: Алексей Шмидт
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Махинации в автосалонах происходят нередко не только в России, но и за границей. Об одном из таких вопиющих случаев поведало издание «CarsCoops».

По информации журналистов, генеральная прокуратура Нью-Йорка поймала с поличным пять дилерских центров Nissan, которые в буквальном смысле грабили своих клиентов, завышая цены в чеках на приличные суммы.

В общей сложности от мошеннических действий пострадали 1138 человека. Все они брали машины Nissan в автосалонах в лизинг, а затем выкупали их напрямую. За период, пока они пользовались автомобилями (с 2020 по 2023 год), автосалоны взимали со своих клиентов скрытые сборы и фальсифицировали цены в счетах. 

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К примеру, с клиентов требовали плату в размере 300 долларов (28 тысяч рублей) за государственную инспекцию, когда эта услуга стоит всего 37 долларов (3 тысячи 500 рублей), а также 500 долларов (46 тысяч рублей) за оформление документа по переходу права собственности, за который в США нужно заплатить всего 50 долларов (4 тысячи 600 рублей).

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В некоторых случаях завышение итоговой цены достигало отметки в 7 тысяч долларов (650 тысяч рублей) при стоимости самой машины в 18 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). 

Все пять автосалонов Nissan уже признали свою вину и согласились выплатить в качестве компенсации своим клиентам 1,6 миллиона долларов (148 миллионов рублей), а также дополнительные 340 тысяч долларов гражданских штрафов (31,5 миллиона рублей). 

Источник:CarsCoops

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