Раскрыты отличные гибридные автомобили, которых больше нет в продаже

Гибридные автомобили по-прежнему остаются в строю как один из вид электрифицированной техники. Впрочем, компаниям по тем или иным причинам порой приходится отказываться от некоторых таких моделей.

Самые значимые потери в гибридном сегменте обозначили испанские журналисты с портала «Periodismodelmotor», составив ТОП-6 из таких машин.

Ford Mondeo

Седан, выделявшийся отличным комфортом и экономичностью с точки зрения расхода топлива. У него не было недостатка в мощности и 187 лошадиных сил было достаточно для того, чтобы справиться с любым контекстом, встретившимся на пути. Такие автомобили сейчас еще можно найти на «вторичке», но стоят они недешево.

Renault Scenic

Автомобиль, ставший одним из первопроходцев в своей категории. Минивэн получил приставку Hybrid Assist и отличался наличием электрической системы на 48 В, отвечавшей за поддержку двигателя внутреннего сгорания.

Дизельный блок обладал мощностью 110 лошадиных сил и демонстрировал поистине отличный расход. Но успеха снискать такому Scenic не удалось и его сняли с производства.

Honda CR-Z

Способен ли спорткар быть гибридом? Немногим более десяти лет назад одна японская компания решила, что с эстетической точки зрения это возможно.

Небольшой, но эффективный автомобиль с гибридной трансмиссией и маркировкой ECO опередил свое время, но в конечном счете покинул модельный ряд Honda.

DS 5

Автомобиль, который зарекомендовал себя как отличный французский «премиум». Гибридная система в нем состояла из дизельного блока, работающего в паре с электромотором. И была очень эффективной, позволяя полноприводной машине демонстрировать расход топлива в 3,8-литра на 100 км, а также выдавать до 200 лошадиных сил мощности.

Honda Insight

Хэтчбек, внешне напоминавший Toyota Prius, был одним из главных конкурентов этого знаменитого гибрида. Тем не менее, этой модели «Хонды» оказалось гораздо труднее закрепиться на рынке даже несмотря на свою не самую высокую цену по меркам сегмента, а также отличную надежность.

Одной из причин такого расклада мог быть дефицит мощности, ведь гибридная силовая установка Insight выдавала всего 88 л.с.

Suzuki Baleno

Замкнул список отличных гибридных автомобилей, которых сейчас уже нет в продаже, хэтчбек B-сегмента от Suzuki. Машине не удалось навязать борьбу грандам в своем классе, но получилось преуспеть как минимум в среднем расходе топлива, составлявшим около 4-литров на 100 км.