Nissan «засветил» новое поколение пикапа Navara 

В актуальном сегменте среднеразмерных пикапов Nissan Navara является одним из самых опытных. В этом году его актуальному, третьему по счету поколению исполнится 10 лет. И именно по этой причине некогда популярную модель «Ниссан» постепенно начинают «поджимать» конкуренты, которые уже давно предлагают более современные дизайны и оснащения.

Nissan долго хранил молчание о следующей генерации Navara, причем до такой степени, что многие были уверены, что машину снимут с производства. Но накануне компания провела большую презентацию, на которой показала видеоролик с целым списком моделей, готовящихся к появлению в ближайшие годы.

На одном из стоп-кадров можно было заметить силуэт автомобиля, который явно является пикапом. А для тех, у кого были сомнения, впоследствии президент и гендиректор Nissan Макото Учида произнес фразу «однотонный пикап следующего поколения», который будет создан в сотрудничестве с Mitsubishi Motors.

О внешнем виде машины пока сказать что-то определенное непросто. На изображениях низкого качества заметно, что у пикапа будут C-образные световые узоры, а также фирменный «спойлер» на задней двери. При этом передняя часть автомобиля, скорее всего, приобретет квадратный облик с более отчетливыми ДХО.

Дата запуска машины в продажу пока не раскрывается, но одно можно сказать наверняка: Nissan будет очень занят в ближайшие несколько лет, но постарается обновить Navara максимум до конца 2026 года.