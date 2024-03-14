В Россию привезли самый «НЕломучий» кроссовер в 2024 году

Компания Nissan больше не выпускает свои автомобили на заводе в Санкт-Петербурге и даже не ввозит их из других стран официально. Вместо этого поставками «Ниссанов» на наш рынок занимаются параллельные импортеры.

Одной из очередных новинок 2024 года в гамме моделей компании стал кроссовер, но не простой. Утверждается, что он является самым надежным SUV из тех, что продаются сегодня на рынке.

Редакция Daily-Motor.Ru провела мониторинг предложений «серых» дилеров в РФ, обнаружив в продаже новые Nissan Murano 2024 года выпуска. Автомобили приехали к нам из соседних стран. Пробег каждой из машин в конкретно этой партии является «перегоночным» (около 50 км) и близок к нулю.

Для покупателей «Мурано» доступен как в гибридной, так и полностью бензиновой версии. Первая работает на базе 2,5-литрового ДВС и выдает 234 лошадиные силы, тогда как вторая использует 3,5-литровый мотор на 249 л.с. Ассистирует обоим вариатор и система полного привода.

Чем может быть интересен этот кроссовер, помимо удобного салона и комфортных ходовых качеств, рассказали аналитики журнала «USNews», ссылающегося на исследование «J.D.Power».

В новом рейтинге экспертов Murano занял первое место в списке самых «неломающихся» кроссоверов и внедорожников в 2024 году с прогнозируемой оценкой надежности в 90 баллов из 100. По этому показателю японец опередил такие бестселлеры как Kia Sportage, Kia Soul и даже Toyota 4Runner с Lexus GX.

Сколько он стоит? За параллельно импортированные «Мурано» в России «серые» дилеры сегодня просят от 4,5 до 7 миллиона рублей в зависимости от их комплектации.