В Россию привезли самый надежный электрокар на планете

С недавних пор в России наблюдается настоящий бум с точки зрения спроса на электромобили. Покупателей таких машин не страшит отсутствие инфраструктуры для этой техники, а также отсутствие многолетних данных об их надежности.

Впрочем, определенные сведения о крепкости того или иного электрокара уже есть. В недавнем рейтинге аналитиком «Consumer Reports» самым безотказным электрокаром был назван корейский седан, который недавно стал доступен и на российском рынке.

По данным Daily-Motor.Ru, как минимум один «серый» дилер в стране выставил на продажу 4-дверный электромобиль Hyundai Ioniq 6. Это машина 2024 года выпуска, приехавшая к нам по параллельной схеме поставок. Она оснащена электромотором на 325 лошадиных сил, обладает полным приводом и запасом хода более 500 километров (по циклу WLTP).

Седан был представлен еще в 2022 году, так что с тех пор у аналитиков была возможность оценить его надежность, которая в 2024 году в итоге оказалась образцовой и поставила машину на первое место в списке самых крепких «электричек».

Consumer Reports присудил Ioniq 6 оценку в 70 баллов из 100, благодаря чему эта модель Hyundai опередила BMW i4 Performance и Kia EV6.

В России самый надежный электрокар в мире оценили в 6,6 миллиона рублей.