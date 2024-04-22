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В Россию привезли самый надежный электрокар на планете

За него просят 6,6 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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С недавних пор в России наблюдается настоящий бум с точки зрения спроса на электромобили. Покупателей таких машин не страшит отсутствие инфраструктуры для этой техники, а также отсутствие многолетних данных об их надежности.

Впрочем, определенные сведения о крепкости того или иного электрокара уже есть. В недавнем рейтинге аналитиком «Consumer Reports» самым безотказным электрокаром был назван корейский седан, который недавно стал доступен и на российском рынке.

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По данным Daily-Motor.Ru, как минимум один «серый» дилер в стране выставил на продажу 4-дверный электромобиль Hyundai Ioniq 6. Это машина 2024 года выпуска, приехавшая к нам по параллельной схеме поставок. Она оснащена электромотором на 325 лошадиных сил, обладает полным приводом и запасом хода более 500 километров (по циклу WLTP).

Седан был представлен еще в 2022 году, так что с тех пор у аналитиков была возможность оценить его надежность, которая в 2024 году в итоге оказалась образцовой и поставила машину на первое место в списке самых крепких «электричек».

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Consumer Reports присудил Ioniq 6 оценку в 70 баллов из 100, благодаря чему эта модель Hyundai опередила BMW i4 Performance и Kia EV6. 

В России самый надежный электрокар в мире оценили в 6,6 миллиона рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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