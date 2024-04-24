В Россию привезли кроссовер Nissan, который превосходит по надежности даже Toyota RAV4

Nissan ушел с российского рынка еще в 2022 году, так что сегодня все машины с этими шильдиками, представленные в отечественных автосалонах, являются продуктом параллельного импорта. И не мудрено, что среди них теперь нередко попадаются автомобили, не предназначенные для нашей страны.

Один из таких примеров накануне приехал в шоу-румы «серых» дилеров. Его главной особенностью является выдающийся показатель надежности, который превосходит даже культовый Toyota RAV4.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в РФ начались продажи свежей партии кроссоверов Nissan Rogue. Машины 2024 года выпуска привезли к нам из США.

Rogue – это североамериканский вариант известного у нас «паркетника» X-Trail. Машины обладают одинаковым дизайном и техническим оснащением и отличаются лишь названиями.

Под капотом ввезенных по параллельному импорту машин установлен полуторалитровый бензиновый турбомотор, оснащенный технологией изменения степени сжатия VC-Turbo. Он сменил долгое время устанавливавшийся в кроссовер 2,5-литровый «атмосферник».

Отдача такого двигателя составляет 204 лошадиные силы, а пиковый крутящий момент равен 305 Нм. Ассистирует силовому агрегату бесступенчатая вариаторная трансмиссия новой генерации, а также система переднего или полного привода.

Но машина интересна не только своим современным оснащением, а еще и безотказностью.

Так, к примеру, авторитетный журнал «J.D.Power» оценивает уровень надежности Rogue в 86 балла из 100. Это на 12 баллов выше, чем в случае с еще недавно считавшимся образцовым Toyota RAV4.

Более того, если посмотреть на статистику, Nissan Rogue совершенствуется в надежности (в 2019 году машина получила 73 балла, в 2020-м – 83 балла, а в 2024-м 86 баллов), тогда как RAV4 напротив стагнирует (88 баллов в 2018 году, 75 баллов в 2019-м году и всего 74 балла в 2024-м году).

Все это не могло не сказаться на итоговой цене американского X-Trail. Новые Nissan Rogue, приехавшие в РФ накануне, выставили на продажу с прайсом, переваливающим за отметку в 5 миллионов рублей.