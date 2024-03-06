Конкурент Suzuki Jimny от Toyota получит платформу пикапа Hilux

В конце прошлого года в интернет утекли подробности небольшого скандала, произошедшего между техническими партнерами Toyota и Suzuki. Связан он был с тем, что «тойотовцы» попросили инженеров «Сузуки» поделиться платформой внедорожника Jimny, но получили решительный отказ.

В итоге в «Тойоте» решили, что сделают собственный внедорожник, который отберет покупателей у Suzuki Jimny. Накануне о нем стали известны очередные подробности.

По новой информации, пришедшей из Японии, проект внедорожника-конкурента Suzuki Jimny получит название Land Cruiser FJ. В качестве платформы для него выступит архитектура iMV пикапа Hilux Champ, которая является упрощенной версией платформы обычного Hilux.

Машина должна получить ценник, близкий к «Джимни», но быть немного дороже за счет больших размеров.

Под капотом внедорожника, по слухам, расположатся как бензиновые и дизельные, так и гибридные и даже электрические силовые агрегаты.

В качестве двух первых могут выступить 2,7-литровый бензиновый 166-сильный агрегат, использующийся в тайском Hilux Champ, а также 2,8-литровый турбодизельный мотор на 204 л.с. Связку им составит «автомат» и система полного привода с несколькими ездовыми режимами.

Судя по всему, модель будет производиться в Таиланде и экспортироваться на все основные рынки компании. Запуск внедорожника запланирован на конец 2024 года, а продажи машины начнутся в 2025 году.