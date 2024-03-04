Самые дорогие внедорожники в мире: ТОП-5

Как известно, деньги – не приносят счастья, но именно они дают своим владельцам возможность покупать роскошные внедорожники от самых известных брендов. Какие из них являются самыми дорогими на планете в материале Daily-Motor.Ru.

Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6

Открывает пятерку самых недешевых внедорожников в мире шестиколесный монстр от Mercedes-Benz. Он представляет собой тот же G-Class предыдущего поколения, но в кузове пикап и не с четырьмя, а сразу с шестью колесами.

Машина весит около четырех тонн, часть из которых приходится на 5,5-литровый турбомотор мощностью 544 лошадиные силы. Ценник на один такой автомобиль составляет 544 тысячи 380 долларов или около 50 миллионов рублей.

Mercedes Maybach G650 Landaulet

Четвертая строчка в этом рейтинге досталась еще одной вариации G-Class, но уже с кузовом кабриолет. Благодаря отсутствию крыши пассажиры, сидящие на заднем ряду, могут ездить на открытом воздухе.

Машина обладает портальными осями, а также может похвастать роскошным оснащением, включающим в себя откидные столики, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения, сиденья с массажем и многое другое.

Она приводится в движение 6-литровым битурбированным мотором V12, выдающим 630 лошадиных сил и 100 Нм и существует в количестве всего 100 экземпляров, каждый из которых стоит минимум 754 тысячи 200 долларов или 69 миллионов рублей.

Dartz Prambron

Латвийский внедорожник, основной особенностью которого является не только цена, но и титановый корпус с кевларовым покрытием.

В основе машины лежит Mercedes-Benz GLS, а под капотом установлен 4-литровый твин-турбированный мотор V8 с отдачей в 800 лошадиных сил. Стоимость внедорожника составляет 1,2 миллиона долларов или почти 110 миллионов рублей.

Scarbo Vintage SV Rover

Существующий пока только в виде рендеров, но уже обладающий ценой внедорожник, создан усилиями калифорнийской фирмы.

Машину называют «гипергрузовиком» за ее мощностные характеристики, обеспечиваемые 1100-сильным мотором V8 или 1020-сильным электрическим агрегатом на выбор.

За реальные внедорожники, выпуск которых наладят в этом году, будут просить от 1,5 миллиона долларов (137 миллионов 450 тысяч рублей).

Karlman King

Самым дорогим внедорожником на планете в 2024 году является автомобиль, созданный китайской фирмой Karlman.

Машина представляет собой вездеход, выполненный в стиле истребителя-невидимки, который не удивляет мощностью двигателя (она равна всего 362 л.с.), а выделяется ультрароскошным салоном с отделкой из самых редких материалов, реализованным по типу передвижной квартиры.

Суммарно Karlman выпустит 10 автомобилей King. Каждый из них оценен в 1,85 миллиона долларов (169 миллионов 524 тысячи рублей).