Американцы назвали самые надежные подержанные машины: их можно покупать не глядя

Покупка подержанного автомобиля может показаться азартной игрой, особенно, когда нет уверенности в том, насколько та или иная модель является надежной. Американский журнал «J.D.Power» решил помочь в этом вопросе людям на местном вторичном рынке, опубликовав рейтинг самых безотказных машин.

Автомобили ранжировали с помощью 100-бальной шкалы. Оценка надежности от 91 до 100 является лучшей, от 81 до 90 – отличной, от 70 до 80 – средней, а от 0 до 69 – удовлетворительной. Но в конкретно этом списке фигурируют исключительно машины с самыми высокими баллами. В случае с каждым из них вероятность серьезных поломок во время эксплуатации является минимальной.

Открыл этот ТОП внедорожник Nissan Armada 2020 года (он же Nissan Patrol). Общая оценка модели составила 7,4 балла из 10, а показатель надежности оказался равен 91 баллу из 100. Машину похвалили за ее вместительный салон, а также отличные качества, демонстрируемые на бездорожье.

Следом за ним с тем же самым баллом за надежность расположился корейский седан Genesis G90 образца 2021 года.

Общая оценка модели составила 7,9-баллов из 10, большая часть из которых досталась ей как за привлекательный дизайн, так и за производительную линейку двигателей и широкий список опций.

Чуть выше оказался итоговый балл Chrysler 300 2021 года – 92 балла из 100 и 8,2 балла из 10 соответственно. 4-дверку назвали одним из лучших автомобилей с точки зрения качества салона, а также шумоизоляции.

На один балл опередил своего родственника по модельному ряду Chevrolet Sonic 2020 года (93 балла из 100 за надежность, общая оценка – 8,4 балла из 10).

А замкнул этот список седан Nissan Maxima 2021 с 93 баллами, заработанными за безотказность, и 7,9 общими баллами за плавную работу подвески и экономичность.